МИД: «Мюнхенский план» по завершению войны не отражает официальную позицию Украины

Тезисы, содержащиеся в документе «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», опубликованном перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, не соответствуют официальной позиции Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает агентство «Интерфакс-Украина».



Ведомство отмечает, что данный документ был подготовлен неправительственной организацией «Euro-Atlantic Security Leadership Group».



«Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства», — пояснили в ведомстве.



Кроме того, министерство обращает внимание на то, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности также не признает этот материал официальным документом Конференции, а текст документа был удален с официального сайта Конференции.