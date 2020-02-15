«ДНР»: Житель Донецка был ранен на окраине города

Житель поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка получил ранение, сообщает «СЦКК» при группировке «ДНР».



Там заявили, что житель 1959 года рождения получил ранения в область спины и верхних конечностей. Утверждается, что велся снайперский обстрел.



В группировке добавили, что инцидент произошел в 8:50 по московскому времени (7:50 по Киеву). Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу Донецка.



В пресс-центре штаба ООС «Новостям Донбасса» сообщили, что данных о боевых действиях в этом районе у них пока нет.



Ранее в штабе ООС сообщили, что в пятницу на Донбассе был ранен украинский военный в результате обстрела. Всего было зафиксировано 13 обстрелов со стороны боевиков.