«Я не читал на сайте Кремля». Зеленский прокомментировал версию РФ о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал трактовку российской стороны его вчерашнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент «НД» из Мюнхена.



По итогам разговора на сайте Кремля сообщалось, что «Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности».



«Я, честно говоря, не читал на сайте [Кремля]», — сказал Зеленский в кулуарах Мюнхенской конференции.



Он добавил, что проговаривал с Путиным состояние выполнения того, о чем договорились на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. «Это подготовка законодательных актов, возвращение наших пленных и прекращение огня. Многие из этих вопросов и являются частью «Минска», — сказал Зеленский.

Офис президента Украины также сообщал о разговоре Зеленского с Путиным.