Пристайко не исключает совместное патрулирование Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключает, что рано или поздно Украина придет к соглашению о патрулировании границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.



По словам Пристайко, тема патрулирования границ на Донбассе «постоянно вызывала, мягко говоря, оживленное обсуждение». Глава МИД Украины считает, что хорватская модель патрулирования может помочь.



«История показывает, включая хорватскую историю, что рано или поздно подобный механизм был использован. Он неидеален, были трагические случаи во время этого патрулирования. Мы рассматриваем, как это сделать по примеру Хорватии, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно до того уровня, чтобы можно было провести выборы», - сказал Пристайко.



