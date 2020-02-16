Иран подтвердил готовность сотрудничать с Украиной в деле о сбитом самолете МАУ

Иран подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной в расследовании крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Об этом сообщают «Українськi Новини» со ссылкой на иранский МИД.



На «полях» Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с министрами Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.



Зариф подчеркнул ответственное поведение Ирана при рассмотрении дела и подчеркнул необходимость избегать политизации вопроса.



«Министр иностранных дел Зариф также подтвердил готовность Исламской Республики Иран сотрудничать с Украиной в целях расследования дела и достижения юридического урегулирования вопроса», — отметили в МИД Ирана.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.



2 февраля в эфире программы «ТСН. Неделя» была обнародована аудиозапись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота иранской компании «Асеман Эйрлайнз». Как следует из записи, человек за штурвалом иранского лайнера видел пуск ракеты и взрыв.



3 февраля директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной материалами по делу авиакатастрофы самолета МАУ в связи с обнародованием аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета.