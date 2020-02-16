Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Иран подтвердил готовность сотрудничать с Украиной в деле о сбитом самолете МАУ

16 февраля 2020, 17:22

Иран подтвердил готовность сотрудничать с Украиной в деле о сбитом самолете МАУ

Иран подтвердил готовность к сотрудничеству с Украиной в расследовании крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Об этом сообщают «Українськi Новини» со ссылкой на иранский МИД.

На «полях» Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с министрами Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Зариф подчеркнул ответственное поведение Ирана при рассмотрении дела и подчеркнул необходимость избегать политизации вопроса.

«Министр иностранных дел Зариф также подтвердил готовность Исламской Республики Иран сотрудничать с Украиной в целях расследования дела и достижения юридического урегулирования вопроса», — отметили в МИД Ирана.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

2 февраля в эфире программы «ТСН. Неделя» была обнародована аудиозапись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота иранской компании «Асеман Эйрлайнз». Как следует из записи, человек за штурвалом иранского лайнера видел пуск ракеты и взрыв.

3 февраля директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной материалами по делу авиакатастрофы самолета МАУ в связи с обнародованием аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета.

Еще по теме

Места
Иран
Прочее
Международные авиалинии Украины

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:59
Боевики блокировали проезд и запуск беспилотника ОБСЕ
09:15
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
10:35
«ДНР»: Житель Донецка был ранен на окраине города
09:30
Рабочим завода в Макеевке выдали только 10 процентов от зарплаты за декабрь
23:00
Главные события 14 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:20
ОБСЕ зафиксировала боевые машины на границе вблизи Новоазовска
16:33
«Премьер ДНР» вернулся к обязанностям
14:23
«ДНР» приговорила дончанина за якобы работу на СБУ
12:22
Факты о незаконной «паспортизации» в Донецке и Луганске приобщат к материалам для Гааги
11:42
«ДНР» определила размер минимальной зарплаты. На рубль больше, чем у «ЛНР»
09:00
В «ДНР» заявили, что Сурков разделит полномочия с Козаком
23:04
Главные события 13 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
15:55
«ДНР» будет судить сотрудников «МГБ», которые пропускали «запрещенных» людей
15:07
«ДНР» сократит количество техникумов
10:45
Пенсионер получил ранения в результате обстрела Березовского
все новости
17:22
Иран подтвердил готовность сотрудничать с Украиной в деле о сбитом самолете МАУ
15:59
Боевики блокировали проезд и запуск беспилотника ОБСЕ
14:11
Центральному району Мариуполя вернули электроснабжение
12:58
ФСБ задержала в Азовском море судно с четырьмя украинцами. Начато следствие
11:40
Лайчак призвал усилить давление на «нормандскую четверку»
10:11
В ОБСЕ указали на безальтернативность Минских соглашений
09:15
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
09:06
Боевики 10 раз открывали огонь за сутки, без потерь
21:16
Доклад о «12 шагах к миру» в Украине снова доступен на сайте Мюнхенской конференции
20:40
Прокуратура разоблачила контрабанду донецких сигарет на 20 миллионов
16:45
Пристайко не исключает совместное патрулирование Донбасса
16:43
Волкер рассказал, что ему не нравится в «12 шагах к миру» в Украине
16:18
Председатель ОБСЕ советует сторонникам ультраправых из Германии посетить Станицу Луганскую
16:04
Президент Франции не видит пользу санкций против России
15:47
Зеленский анонсировал возвращение 200 украинцев в рамках обмена
все новости
ВИДЕО
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
16 февраля, 09:15
Как живут дети новой войны. «Поколение Донбасс» ►
12 февраля, 17:20
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
09 февраля, 10:10

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция