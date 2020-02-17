«ЛНР» задержала приехавшего из Киева мужчину по обвинению в «шпионаже»

«МГБ» при группировке «ЛНР» объявило о задержании Виктора Филипченко, который прибыл на подконтрольную боевикам территорию. Как сообщается на сайте «МГБ», Филипченко обвиняется в шпионаже.



Утверждается, что Филипченко действовал по указанию некоего Игоря Гусева, который якобы связан с «Правым сектором». По версии «МГБ», Филипченко должен был собрать сведения военно-политического, экономического и социального характера.



На опубликованном «МГБ» видео задержанный рассказал, что покинул неподконтрольную украинским властям территорию Лугаснкой области в 2014 году, выехав в Крым. В 2016 году он переехал в Киев.