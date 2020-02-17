Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ заявила о разоблачении «ботофермы». Оборудование использовали для помощи мобильным операторам «Л-ДНР»

17 февраля 2020, 12:16

СБУ заявила о разоблачении «ботофермы». Оборудование использовали для помощи мобильным операторам «Л-ДНР»

Служба безопасности Украины объявила о блокировке сети «ботоферм», оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По данным СБУ, «ботофермы» использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете. В общем было зарегистрировано более 8000 активных аккаунтов для распространения в соцсетях «недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательство протестных настроений, запугивания населения, рассылки сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников». Также через аккаунты распространялось огнестрельное оружие, взрывчатку и наркотики.

Уточняется, что аккаунты регистрировали через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров.

В СБУ добавили, что часть оборудования использовалась злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконных операторов «Феникс» и «Лугаком», которые функционируют на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. По информации спецслужбы, этими «услугами» пользовались «главари» «Л-ДНР».

В рамках операции обыски были проведены в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно Ровненской области и Ирпене Киевской области. В ходе обысков была обнаружена и изъята компьютерная техника, специальное оборудование, в том числе GSM-модемы и шлюзы, более 22 тысяч SIM-карт операторов мобильной связи Украины.

Также были изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политиков.

На данный момент проверяется версия о причастности к организации противоправной деятельности российских спецслужб.

Еще по теме

Организации
СБУ
Организации
ДНР ЛНР Феникс Лугаком

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:50
«ЛНР» задержала приехавшего из Киева мужчину по обвинению в «шпионаже»
10:15
КПВВ «Марьинка» не будет работать 18 февраля
15:59
Боевики блокировали проезд и запуск беспилотника ОБСЕ
09:15
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
10:35
«ДНР»: Житель Донецка был ранен на окраине города
09:30
Рабочим завода в Макеевке выдали только 10 процентов от зарплаты за декабрь
23:00
Главные события 14 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:20
ОБСЕ зафиксировала боевые машины на границе вблизи Новоазовска
16:33
«Премьер ДНР» вернулся к обязанностям
14:23
«ДНР» приговорила дончанина за якобы работу на СБУ
12:22
Факты о незаконной «паспортизации» в Донецке и Луганске приобщат к материалам для Гааги
11:42
«ДНР» определила размер минимальной зарплаты. На рубль больше, чем у «ЛНР»
09:00
В «ДНР» заявили, что Сурков разделит полномочия с Козаком
23:04
Главные события 13 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
15:55
«ДНР» будет судить сотрудников «МГБ», которые пропускали «запрещенных» людей
все новости
14:18
Лавров сомневается в проведении «нормандского саммита» в апреле
14:00
Пристайко объяснил смену украинских следователей в деле MH17
13:05
В «ДНР» оценили предложение Зеленского о совместном патрулировании
12:16
СБУ заявила о разоблачении «ботофермы». Оборудование использовали для помощи мобильным операторам «Л-ДНР»
11:46
Кремль считает, что идею Зеленского о совместном патрулировании надо обсудить с «Л-ДНР»
11:22
В Раде планируют послушать отчет правительства в пятницу
10:50
«ЛНР» задержала приехавшего из Киева мужчину по обвинению в «шпионаже»
10:15
КПВВ «Марьинка» не будет работать 18 февраля
09:58
Соратник Порошенко оскорбил военных, которые голосовали за Зеленского
09:23
В Мариуполе произошел пожар на территории «Азовстали»
09:13
В России назвали условия для нового «нормандского саммита»
08:48
В Крыму украинских рыбаков арестовали на 10 суток
08:06
Штаб ООС: Боевики 9 раз нарушили «режим тишины», без потерь
17:22
Иран подтвердил готовность сотрудничать с Украиной в деле о сбитом самолете МАУ
15:59
Боевики блокировали проезд и запуск беспилотника ОБСЕ
все новости
ВИДЕО
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
16 февраля, 09:15
Как живут дети новой войны. «Поколение Донбасс» ►
12 февраля, 17:20
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
09 февраля, 10:10

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция