СБУ заявила о разоблачении «ботофермы». Оборудование использовали для помощи мобильным операторам «Л-ДНР»

Служба безопасности Украины объявила о блокировке сети «ботоферм», оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По данным СБУ, «ботофермы» использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете. В общем было зарегистрировано более 8000 активных аккаунтов для распространения в соцсетях «недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательство протестных настроений, запугивания населения, рассылки сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников». Также через аккаунты распространялось огнестрельное оружие, взрывчатку и наркотики.



Уточняется, что аккаунты регистрировали через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров.



В СБУ добавили, что часть оборудования использовалась злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконных операторов «Феникс» и «Лугаком», которые функционируют на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. По информации спецслужбы, этими «услугами» пользовались «главари» «Л-ДНР».

В рамках операции обыски были проведены в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно Ровненской области и Ирпене Киевской области. В ходе обысков была обнаружена и изъята компьютерная техника, специальное оборудование, в том числе GSM-модемы и шлюзы, более 22 тысяч SIM-карт операторов мобильной связи Украины.

Также были изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политиков.

На данный момент проверяется версия о причастности к организации противоправной деятельности российских спецслужб.