Пристайко объяснил смену украинских следователей в деле MH17

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заверил, что смена украинских следователей по делу о катастрофе «Боинга» рейса MH17 в 2014 году на Донбассе является плановой и не повлияет на предстоящий судебный процесс в Гааге. Об этом он сказал на брифинге в аэропорту «Борисполь», который транслировал телеканал «НАШ».



«Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует со сменой, ротацией следователей. Я вас заверяю, что генеральный прокурор, следователи СБУ и Генеральной прокуратуры, которые задействованы в этом деле... руководство знает: вопрос рассматривается, но это происходит в контексте нормальной ротации. Не все следователи уходят, следователи, которые работали, есть наработанные материалы», — сказал глава МИД.



Пристайко заверил, что украинская сторона обеспечит всю необходимую помощь нидерландской стороне, которая ведет расследование дела MH17.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.



«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.