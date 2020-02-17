Лавров сомневается в проведении «нормандского саммита» в апреле

Утверждения партнеров России по «нормандскому формату» о проведении саммита «четверки» в апреле являются не более чем пожеланиями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности.



«Когда мы слышим заявления наших коллег по нормандскому формату об апреле как дате созыва саммита, это их пожелания, которые они высказывают вслух, но не более того», — передает слова Лаврова ТАСС.



По его словам, прежде чем созвать саммит, необходимо не только выполнить то, о чем раньше договорились, но и понять, с каким набором решений «мы выходим на новую встречу в верхах». К этому стоит приступить, когда завершится процесс реализации того, что было достигнуто раньше», — подчеркнул глава МИД РФ.



Лавров добавил, что Россия пока не наблюдает прогресса в выполнении решений «нормандского саммита» в Париже ни на одном из направлений. В частности, он обвинил украинскую сторону в торможении разведения сил и средств на Донбассе. «Все упирается в патологическое нежелание украинской власти как при [Петре] Порошенко, так и при [Владимире] Зеленском сейчас выполнять требования минских договоренностей по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском», — добавил глава МИД РФ.