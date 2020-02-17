Суд отправил под домашний арест мэра Светлодарска по делу о «референдуме»-2014

Городской голова Светлодарска (Донецкая область) Анатолий Брехунец находится под круглосуточным домашним арестом – его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Такое решение вынес Краматорский городской суд.



Как напомнили в прокуратуре Донецкой области, в мае 2014 года Брехунец внес в повестку дня сессии и сам положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о «суверенности ДНР».



Досудебное расследование ведут следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.