На копанке «ДНР» в Шахтерске произошел взрыв. Пять горняков пострадали

Пять горняков получили ожоги вследствие вспышки метана в подземных горных выработках на так называемом частном угледобывающем предприятии ФЛП «Оглода» в неподконтрольном украинским властям Шахтерске. Об этом сегодня сообщила «МЧС» при группировке «ДНР».



Отмечается, что 19 февраля на горной выработке глубиной 700 метров и уклоне 180 вследствие неосторожного обращения с огнем при курении пятеро работников шахты получили ожоги разной степени тяжести от вспышки метановоздушной смеси.



Пострадавшие горняки 1976, 2000, 1983, 1977 и 1980 годов рождения госпитализированы.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» разрешают на подконтрольных им территориях добывать уголь в так называемых копанках. При украинской власти такой промысел был незаконным. Условия работы в «копанках» хуже, чем на классических угледобывающих предприятиях.