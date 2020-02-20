«Метинвест» Ахметова заплатил 10 миллионов гривен за экологический ущерб в Мариуполе

Компания «Метинвест» Рината Ахметова заплатила 10 миллионов гривен компенсации за экологический ущерб по итогам проверки Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (ММК). Об этом сообщил врио главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в Facebook.



«В ходе внеплановой проверки ЧАО "ММК" по поручению премьер-министра, было установлено, что предприятие нарушает законодательство в сфере обращения с отходами производства», — отметил Фирсов.



По его словам, ММК выплатил такую сумму штрафа впервые за всю историю существования инспекции. «Метинвест» требования не обжаловал, штраф был выплачен в досудебном порядке.



Фирсов подчеркнул, что штрафы — это лишь вынужденная мера, которая должна стимулировать владельцев предприятий проводить модернизацию и уменьшать выбросы, а не самоцель Госэкоинспекции.