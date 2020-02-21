В «ДНР» до сих пор ничего не известно о бюджете-2020. «Правительство» утвердит временный

Так называемому правительству группировки «ДНР» разрешили утверждение временного бюджета до принятия «закона» о бюджете на очередной финансовый год. Об этом сообщается на сайте «народного совета ДНР».



Отмечается, что эта норма закреплена в принятом сегодня так называемом законе «ДНР», который вносит изменения в другой «закон» «об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса».



Также «закон» разрешает финансирование дефицита бюджета за счет остатков бюджета за прошлые годы.



Отметим, что «ДНР» до сих пор не приняла бюджет на 2020-й год. По крайней мере, об это не сообщалось представителями группировки в сепаратистских СМИ.

До 2016 года бюджет группировки «ДНР» формировался помесячно. Впоследствии удалось перейти на поквартальное планирование. В 2019 году «ДНР» впервые приняла годовой бюджет. При этом бюджет, как и в предыдущие годы, не был обнародован, это объясняли «военной ситуацией».



В 2016 году немецкое издание Bild сообщало, что Россия ежегодно тратит около одного миллиарда евро на зарплаты и соцобеспечение жителей неподконтрольных правительству Украины частей Донецкой и Луганской областей. По подсчетам газеты, эта сумма 0,6% годовых расходов российского бюджета.



На зарплаты и пенсии Москва ежемесячно тратит почти 79 миллионов евро, подчеркивала Bild. Только на выплаты пенсий требуется более 30 миллионов евро. К тому же газ, бензин, нефть, продукты питания, гуманитарная помощь и боеприпасы обходятся России в сотни миллионов евро в год, отмечало издание.