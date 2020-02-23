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23 февраля: В Донецке выставили запрещенное «Минском» вооружение. В Луганске даже показательно стреляли

23 февраля 2020, 17:15

23 февраля: В Донецке выставили запрещенное «Минском» вооружение. В Луганске даже показательно стреляли

В Донецке сегодня группировка «ДНР» устроила выставку военной техники в парке Ленинского комсомола по случаю Дня защитника отечества, который на подконтрольных боевикам территориях продолжают отмечать 23 февраля.

Среди выставленных образцов есть противотанковая пушка «Рапира», гаубицы «Мста-Б» и «Гвоздика», реактивную систему залпового огня «Град», бронетранспортеры, танки. Всего около двух десятков единиц боевых машин и артиллерии, передает сепаратистский ресурс ДАН. Также было представлено различное стрелковое оружие: пистолеты, ружья, снайперские винтовки, пулеметы.

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В Луганске группировка «ЛНР» также устроила выставку вооружения в парке «Патриот» на территории бывшего аэропорта.

Также там прошло показательное выступление боевиков со стрельбой в воздух.



Выставленные в Донецке и Луганске образцы тяжелого вооружения подпадают под запрет Минских соглашений и их нельзя размещать на территории населенных пунктов. Например, миссия ОБСЕ причисляла к нарушению Минских соглашений военную технику на парадах к 9 мая.

Украинские власти отменили празднование Дня защитника отечества 23 февраля после начала российской агрессии в 2014 году. Был учрежден День защитника Украины, который отмечают 14 октября.

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