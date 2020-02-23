СНБО предложил Кабмину вернуть санэпидемслужбу

Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Кабинету министров с предложением возобновить деятельность санэпидемслужбы. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью ТСН.



По его словам, новосозданное ведомство должно заниматься не проверкой «столовых, кафе, ресторанов», а борьбой с биологическими угрозами.



Данилов подчеркнул, что систему защиты от биологических угроз, «которую мы бы хотели на сегодняшний день, мы не можем еще тестировать». «Но мы полностью готовы, если, не дай Бог, будут какие-то вызовы. У нас есть понимание, скажем так, обеспечения медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом», — сказал секретарь СНБО.

В мае 2017 года Кабмин ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу, посчитав ее дальнейшее функционирование нецелесообразным. Выполнение ее полномочий возложили на Госпотребслужбу.