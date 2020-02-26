Зеленский пообещал, что Крым не станет «ценой для мира» на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заверил, что аннексированный Россией Крым не станет «ценой для мира» на Донбассе и в Украине.



«Мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять каждый день лучших украинцев. На это направлены все усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира на Донбассе и мира в Украине», — сказал он во время форума «Время Крыма 2020» в Киеве.



Зеленский пообещал, что власть «сделает все, чтобы над Крымом снова развивался украинский флаг». «Да, это очень сложное задание, которое не может решиться, к сожалению завтра. Но есть вещи, которые мы можем сделать уже сегодня», — подчеркнул президент.



По его словам, к таким вещам относится поддержка жителей полуострова и переселенцев. Зеленский назвал недопустимым ситуации, когда крымчане могут получить свидетельство о рождении после долгих и сложных процедур, а банки отказывают в предоставлении кредита из-за того, что заявители - переселенцы.



Глава государства также анонсировал открытие в этом году у КПВВ «Чонгар» хаб для обслуживания граждан. Этот хаб будет открыт государством совместно с компанией Socar. Кроме того, Зеленский объявил о договоренности с президентом Турции Реджепом Эрдоганом построить 500 квартир для крымских переселенцев.