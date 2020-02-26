В Бахмуте автомобиль сбил ребенка – мальчик погиб

В Бахмуте семилетний ребенок погиб под колесами легкового авто. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

По предварительным данным. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть, где на него наехал автомобиль. Избежать наезда водителю не удалось. От полученных травм ребенок погиб на месте. Полиция начала досудебное расследование.



Сейчас полиция решает, открывать ли уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения.