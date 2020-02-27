В «ЛНР» рассказали о карантине для приезжающих из Китая

В группировке «ЛНР» заявили, что граждане, прибывающие на подконтрольную ей территорию из Китая, проходят 14-дневный карантин.



Как рассказал главврач Луганской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко, приезжающие из Китая помещаются на карантин и проходят клинические исследования.



«В этот период они обследуются, и, в случае, если у них не будет клинических проявлений, будут отрицательные результаты исследований, данные граждане смогут посещать и организованные коллективы и выходить на работу», — цитирует его сепаратистский ресурс «МИА Исток».



При этом он не назвал число граждан, прибывших из Китая с начала эпидемии коронавируса.



По словам Докашенко, для обнаружения коронавируса медики используют метод исследования полимеразных цепных реакций.

Коронавирусом в мире заразились 82 168 человек, из них 2 801 умерли. Выздороветь удалось 32 897 людям. В Украине на данный момент не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом COVID-19.



26 февраля на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу обсуждались меры по недопущению проникновения коронавируса.