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В «ЛНР» рассказали о карантине для приезжающих из Китая

27 февраля 2020, 15:42

В «ЛНР» рассказали о карантине для приезжающих из Китая

В группировке «ЛНР» заявили, что граждане, прибывающие на подконтрольную ей территорию из Китая, проходят 14-дневный карантин.

Как рассказал главврач Луганской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко, приезжающие из Китая помещаются на карантин и проходят клинические исследования.

«В этот период они обследуются, и, в случае, если у них не будет клинических проявлений, будут отрицательные результаты исследований, данные граждане смогут посещать и организованные коллективы и выходить на работу», — цитирует его сепаратистский ресурс «МИА Исток».

При этом он не назвал число граждан, прибывших из Китая с начала эпидемии коронавируса.

По словам Докашенко, для обнаружения коронавируса медики используют метод исследования полимеразных цепных реакций.

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Коронавирусом в мире заразились 82 168 человек, из них 2 801 умерли. Выздороветь удалось 32 897 людям.  В Украине на данный момент не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом COVID-19.

26 февраля на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу обсуждались меры по недопущению проникновения коронавируса.

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