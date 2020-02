«Шахтер» прошел «Бенфику» в Лиге Европы

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в ответном матче 1/16 Лиги Европы. Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 3:3.



Это позволило «Шахтеру» пройти в следующий раунд турнира. Неделю назад первый матч завершился победой «горняков» 2:1.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля.





EARLY RESULTS



Roma, Wolfsburg, LASK, Basel, Leverkusen & Wolves through to the round of 16



* İstanbul Başakşehir Sporting CP has gone to extra time #UEL