С 1 марта украинцы смогу попасть в РФ только по загранпаспортам

С 1 марта граждане Украины смогут пересекать границу с Россией исключительно по заграничным паспортам.



С сегодняшнего дня вступает в силу постановление Кабинета министров «О действие отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией» от 18 декабря 2019 № 1056.



«С 1 марта 2020 пересечении государственной границы с Российской Федерацией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта)», — сообщили в Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.



В ведомстве также напомнили о запрете пересечения границы с РФ через неподконтрольные правительству пункты пропуска.