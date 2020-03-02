Экс-командир «Айдара» Мельничук сообщил о своем задержании на границе с Грецией по требованию России

Бывший командир батальона «Айдар» и народный депутат 8-го созыва Сергей Мельничук заявил, что его задержали на границе Болгарии с Грецией по требованию России. Об этом он сообщил в Facebook в воскресенье вечером.





Также Мельничук опубликовал видео с обращением о задержании его Интерполом и просьбой о предоставлении украинским посольством защитника.



Он отметил, что находится в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном. «Посольства молчат. Ничего никому не говорят. Полная тишина. Обращаюсь, чтобы как можно быстрее подняли [вопрос] перед нашим посольством, чтобы хотя бы предоставили мне защитника, который отстаивал мои права», — сказал Мельничук.