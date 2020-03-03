В Украине зафиксирован первый случай коронавируса

В Черновцах у больного диагностировано первое в Украине заболевание новым коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве.



Заболевший — житель Черновцов, который вместе с женой вернулся через пункт пропуска в Черновицкой области после путешествия по Италии, где был зафиксирован коронавирус COVID-19. По прибытии супруги самоизолировались, через два дня у мужчины появились симптомы, похожие на коронавирусную инфекцию. После этого его госпитализировали в специальное медучреждение, 1 марта были взяты пробы.



«Вчера я вам говорил о четырех случаях с подозрением, сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека», — сказал Ляшко.



Он добавил, что эпидемиологи начали работу с людьми, с которыми контактировал заболевший. «Контактных лиц немного... Все остальные находятся в режиме самоизоляции», — добавил главный санитарный врач.



По словам Ляшко, никакого чрезвычайного происшествия не произошло, а система показала свою готовность к первому случаю коронавируса.