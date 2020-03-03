В Краматорске чиновница предстанет перед судом за махинации с пенсиями для ВПЛ

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении должностного лица Управления труда и соцзащиты населения Краматорского горсовета. Чиновницу подозревают в злоупотреблении властью, которое привело к растрате 250 тысяч гривен бюджетных средств.



Следствие установило, что в декабре 2017 года подозреваемая, действуя в интересах третьих лиц, составила документы о якобы фактическом проживании в Краматорске переселенцев, в том числе умерших на неподконтрольной территории.



«Указанные действия привели к произвольному перечислению Управлением пенсионного фонда Украины выплат злоумышленникам на сумму 250 тыс. грн», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.



Женщине грозит до шести лет лишения свободы.