СМИ: Конституционный суд не принял решения по закону о люстрации

Конституционный суд Украины сегодня продолжил рассмотрение дела о соответствии Конституции закона «Об очищении власти» (люстрации), но решение принято не было. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в суде.



По словам собеседника, пока неизвестно, когда суд продолжит слушание этого дела, добавив, что информация должна появиться в повестке дня на сайте суда.

Закон о люстрации рассматривается в Конституционном суде уже пять лет. Этот запрещает ряду чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности во власти.