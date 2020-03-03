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СМИ: Конституционный суд не принял решения по закону о люстрации

03 марта 2020, 16:49

СМИ: Конституционный суд не принял решения по закону о люстрации

Конституционный суд Украины сегодня продолжил рассмотрение дела о соответствии Конституции закона «Об очищении власти» (люстрации), но решение принято не было. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в суде.

По словам собеседника, пока неизвестно, когда суд продолжит слушание этого дела, добавив, что информация должна появиться в повестке дня на сайте суда.

Закон о люстрации рассматривается в Конституционном суде уже пять лет. Этот запрещает ряду чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности во власти. 

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