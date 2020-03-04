Зеленский в Раде озвучил претензии к правительству Гончарука

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде озвучил претензии к правительству Алексея Гончарука.



«У этого правительство есть достижения — это снижение инфляции, учетной ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, в частности игорный бизнес и нелегальные АЗС, приватизации госпредприятий, которые разворовывались все эти годы. Это кредиты большом и среднему бизнесу, уменьшение роли государства в экономике нашей страны», — сказал президент, добавив, что этого недостаточно.



«И не воровать мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало», — добавил он.



Зеленский считает, что правительству нужны «новые мозги и сердца». По его словам, украинская экономика «пыталась разогнаться, но поскользнулась и может удариться лицом о землю».



Глава государства указал, что за два месяца нового года невыполнение бюджета составляет 16 миллиардов гривен, 13 из которых — это порвал поступлений от таможни. Он подчеркнул, что Таможенная служба должна заниматься сбором налогов, а не лайков.