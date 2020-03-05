Совет ЕС снял санкции с двух соратников Януковича. Это Азаров и Ставицкий

Совет Европейского Союза 5 марта снял санкции с двух чиновников времен правления Виктора Януковича и продолжил ограничения против десяти.



Как сообщается на сайте Совета ЕС, на год до 6 марта 2021 года было принято решение о замораживании активов в отношении 10 человек, ответственных за нецелевое использование украинских государственных средств.



«Запретительные меры в отношении двух лиц не были продлены», — отмечается в сообщении.



С кого именно сняты санкции, официально не говорится. Однако накануне корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк сообщал, что речь идет о бывшем премьер-министре Николае Азарове и бывшем министре энергетики Эдуарде Ставицком.



Таким образом, в санкционном списке вместе с Виктором Януковичем и его сыном Александром останутся бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

Санкции, введенные ЕС еще с 5 марта 2014 года в отношении 18 высокопоставленных чиновников времен президента Януковича в виде замораживания активов продлеваются на год.



Многие из фигурантов санкционного списка регулярно оспаривают решение ЕС. Суд ЕС уже принял ряд решений в их пользу, ряд экс-чиновников из списка исключены. Так, например, в прошлом году санкции были сняты с бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева. Еще раньше были сняты ограничения с экс-министра юстиции Елены Лукаш, бывшего нардепа Сергея Клюева, экс-регионала Юрия Иванющенко