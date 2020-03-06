В ОБСЕ рассказали подробности ранения двух жителей Докучаевска

СММ ОБСЕ подтвердила факт ранения двух жителей подконтрольного боевикам Докучаевска Донецкой области в результате обстрела 4 марта. Об этом сообщается в отчете миссии.



Пострадавший, мужчина 50 — 59 лет, рассказал наблюдателям, что около полудня 4 марта вместе с женой ехал на фургоне, когда услышал, что снаряд попал в правый борт его транспортного средства примерно в 150 метрах от их дома на ул. Грибной.



Его супруга получила легкие осколочные ранения и контузию, ее госпитализировали. У мужчины наблюдатели увидели легкие ранения рук и лица.



Инцидент произошел менее чем в 1 километре от линии соприкосновения.



На автостоянке около больницы наблюдатели видели фургон с выбитой внутрь салона и деформированной правой грузовой дверью, погнутой передней правой пассажирской дверью, 2 выбитыми окнами, а также погнутыми кузовными элементами с левой стороны. По оценке, все повреждения образовались недавно в результате попадания снаряда из вооружения неустановленного типа.