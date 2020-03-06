«Парламент ДНР» лишил украинский язык «государственного статуса»

Так называемый народный совет при группировке «ДНР» лишил украинский язык «государственного статуса» на подконтрольной боевикам территории. Соответствующая поправка в «конституцию ДНР» была принята сегодня, передает пресс-служба «парламента».



Теперь «государственным» языком у «ДНР» будет считаться только русский язык. «Применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации за период с 14 мая 2014 года по настоящее время. Кроме того, использование русского языка в ДНР задекларировано рядом нормативных правовых актов», — заявил представитель главы «ДНР» в «народном совете» Алексей Сухинин.



По его словам, исключение украинского языка из числа «государственных» не нарушает прав местных жителей, в частности на использование украинского языка как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования.



«В то же время установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей», — сказал Сухинин.



Языковая поправка в «конституции ДНР» вступит в силу после подписи главы «ДНР» Дениса Пушилина.

В декабре 2019 года Пушилин предложил лишить украинский язык «государственного статуса». Тогда Пушилин внес также на рассмотрение «законопроект», которым предлагается сохранение нормы об обязательном изучении русского языка при этом украинский, как и языки других народов, которые живут в регионе, будет преподаваться «с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации».