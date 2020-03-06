Освобожденный из плена «ДНР» рассказал, что участвовал в убийстве «Гиви»

Осовбожденный из плена группировки «ДНР» в рамках обмена 29 декабря Олег Сугерей заявил, что является агентом Службы безопасности Украины и принимал участие в ликвидации боевика «Гиви» (Михаил Толстых). Об этом он рассказал в интервью главному редактору «Цензор.Нет» Юрию Бутусову.



В свою очередь в украинской спецслужбе заявили, что Сугерей «не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины».



По словам Сугерея, первым его заданием обсуждалась возможность переброски в неподконтрольный Донецк для того, чтобы похитить оттуда российского офицера для пополнения «обменного фонда». Однако через некоторое время от этой идеи отказались, впоследствии появилась задача по ликвидации «Гиви».



Подготовка к операции заняла меньше двух недель и проходила в Мариуполе. Вместе с ним в Донецк ехала его напарница, с которой он, по легенде, находился в близких отношениях.



По словам Сугерея, его задачей было обеспечить прикрытие и отход напарницы. Он рассказал, что после убийства еще одного боевика, Арсена Павлова по прозвищу «Моторола», Гиви боялся куда-то надолго выходить из кабинета, но был очень «любвеобильный» и ему часто привозили девушек. Одной из таких девушек была «известная блондиночка», как называет ее Сугерей. Она и заложила бомбу в кабинете «Гиви».



Еще в 2017 году в «МГБ ДНР» сообщали, что в убийстве «Гиви» подозревается 20-летняя студентка Анастасия Петрига, которая пронесла взрывчатку в штаб батальона Толстых «Сомали».

По словам Сугерея, девушка, которая закладывала взрывчатку, была на постоянной связи с его напарницей. Обе они покинули оккупированный Донбасс через несколько дней, когда в Донецке хоронили «Гиви». Сам Сугерей уехал через неделю через Полтаву в Харьков.



Также Сугерей рассказал, что был задержан «ДНР» 16 марта 2017 года во время следующей операции, когда ему поручили взорвать телевизионную вышку в Петровском районе Донецка. Его разоблачил новый напарник, который оказался двойным агентом. «ДНР» сообщила о задержании Сугерея только в августе того же года.





До начала конфликта на востоке Украины Олег Сугерей работал в одном из харьковских издательств, в 2014 году принимал участие в местном Евромайдане. В начале АТО его мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины, где он служил в 22 и 37 батальонах территориальной обороны. В интервью Бутусову он подтвердил, что после демобилизации в 2015 году решил продолжить службу в 8-м полку специального назначения Генерального разведывательного управления Минобороны Украины. Также он утверждает, что в ноябре 2016 года перешел на службу в контрразведку СБУ. В спецслужбе это опровергали еще после задержания Сугерея боевиками.



8 февраля 2017 года командир боевиков подразделения «Сомали» Михаил Толстых погиб в результате взрыва в собственном кабинете. «ДНР» обвинила в убийстве «Гиви» спецслужбы Украины. Украинская сторона на официальном уровне причастность к убийству отрицает.