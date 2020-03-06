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Нардеп от ОПЗЖ Волошин пробудет дома до получения результатов теста на коронавирус

06 марта 2020, 16:31

Нардеп от ОПЗЖ Волошин пробудет дома до получения результатов теста на коронавирус

Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин заявил, что будет находиться дома до 12 марта, когда истечет 14-дневный срок после его общения с французским парламентарием с Жаном-Люком Рейтцером, у которого обнаружили коронавирус.

На своей странице в Facebook Волошин опубликовал фотографию вывода инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве, в котором говорится об отсутствии у нардепа вирусов респираторной группы.

«В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус, потому чтобы в соответствии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда истечет 14 дней после моего 30-минутого общения с господином Райтцером», — написал он.

«Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше — значит, буду свободным человеком раньше», — добавил он.

По словам Волошина, во время его 30-минутного общения с Рейтцером у последнего отсутствовали какие-либо симптомы заболевания.

68-летний Жан-Люк Рейтцер, депутат партии «Республиканцы» из Эльзаса, был госпитализирован в четверг с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердили заболевание.

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