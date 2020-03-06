Зеленский отвел Путину год на прогресс в Минских соглашениях

Президент Владимир Зеленский пригрозил российской стороне выйти из соглашений по Донбассу в случае отсутствия прогресса к концу 2020 года. Об этом он сказал в интервью The Guardian.



«Время идет. Правительство может потратить один год на всё соглашение. Тогда это должно быть реализовано. Тратить на это больше времени запрещено», — заявил украинский лидер.



По мнению Зеленского, он смог достучаться до президента РФ Владимира Путина на декабрьском «нормандском саммите» в Париже: «Думаю, он меня услышал. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное чувство».



«Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, работе над "Минском". Я не буду этого делать», — сказал он.



Зеленский добавил, что у Украины имеется 2 — 3 плана действий на случай отказа от Минских договоренностей.