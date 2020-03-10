Израиль ввел обязательный карантин для всех приезжающих из-за границы

Израиль в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 вводит 14-дневную изоляцию для всех, кто приезжает в страну из-за границы. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении.



«После дня сложных дискуссий мы приняли решение: каждый, кто приедет в Израиль из-за рубежа, попадет на 14-дневную изоляцию. Это трудное решение, но важно поддерживать здравоохранение», — отметил он.

Для граждан Израиля правило действует с 9 марта, для иностранцев — с 12-го числа.



Этот шаг означает, что иностранцы, прибывающие в Израиль, будут обязаны доказать, что у них есть подходящее для карантина жилье на время пребывания в стране, пишет ВВС News. Как отмечает издание, за границей сейчас находится 268 тысяч граждан Израиля.

В Израиле с начала вспышки коронавируса зафиксировали 50 случаев заражения. Смертельных случаев заболевания COVID-19 в стране пока не было.