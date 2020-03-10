ОБСЕ подтвердила ранение мужчины на блокпосте возле Донецка

60-летний мужчина получил пулевое ранение в результате обстрела вблизи подконтрольной боевикам Оленовки (Еленовки) Донецкой области 28 февраля. Информацию о произошедшем СММ ОБСЕ смогла уточнить 7 марта.



В телефонном разговоре мужчина рассказал, что 28 февраля он возвращался на мини-фургоне из подконтрольных правительству районов. По его словам, мини-фургон остановился возле блокпоста боевиков у Оленовки, поскольку водитель менял номерные знаки, когда он услышал взрыв поблизости, а также удар по внешней обшивке мини-фургона, после чего он понял, что получил ранение нижней части левой ноги.



Медработники больницы в Донецке подтвердили, что в тот день к ним поступил казанный мужчина с ранением мягких тканей нижней части ноги. Ранения не представляли угрозы для жизни.



Медработники также сообщили, что у мужчины в носке они нашли пулю.



Оленовка расположена в 23 километрах от Донецка.