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ОБСЕ подтвердила ранение мужчины на блокпосте возле Донецка

10 марта 2020, 09:57

ОБСЕ подтвердила ранение мужчины на блокпосте возле Донецка

60-летний мужчина получил пулевое ранение в результате обстрела вблизи подконтрольной боевикам Оленовки (Еленовки) Донецкой области 28 февраля. Информацию о произошедшем СММ ОБСЕ смогла уточнить 7 марта.

В телефонном разговоре мужчина рассказал, что 28 февраля он возвращался на мини-фургоне из подконтрольных правительству районов. По его словам, мини-фургон остановился возле блокпоста боевиков у Оленовки, поскольку водитель менял номерные знаки, когда он услышал взрыв поблизости, а также удар по внешней обшивке мини-фургона, после чего он понял, что получил ранение нижней части левой ноги.

Медработники больницы в Донецке подтвердили, что в тот день к ним поступил казанный мужчина с ранением мягких тканей нижней части ноги. Ранения не представляли угрозы для жизни.

Медработники также сообщили, что у мужчины в носке они нашли пулю.

Оленовка расположена в 23 километрах от Донецка.

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