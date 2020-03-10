Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения для Донбасса

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства на этой неделе — в четверг или пятницу. По его словам, платформа будет координировать общественные организации и способствовать диалогу с «той стороной».



«Главное направление — это диалог между сообществами, с этой и той стороны. Платформа создается для того, чтобы координировать общественные организации», — прокомментировал он «Вестям.ua».



По словам Сивохо, у организаторов есть хорошие отношения с Офисом президента, Кабмином и Верховной Радой, поэтому планируется, что платформа сможет вырабатывать рекомендации, к которым будет прислушиваться власть.



«Мы собираемся устраивать площадки для начала, скажем так, по интересам, по профессиям — медики с медиками, бизнесмены с бизнесменами, студенты со студентами. Мы будем на этих диалоговых площадках вырабатывать общее мнение, которое будем передавать потом дальше», — сказал Сивохо.



Ранее презентация была запланирована на 19 февраля, но была перенесена из-за эскалации конфликта на Донбассе.