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На Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще девять ранены

10 марта 2020, 19:08

На Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще девять ранены

Во вторник, 10 марта, на Донбассе погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины и еще девять получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По данным штаба боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.

«Российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески (Донецкая обл.). По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте», — говорится в сообщении.

Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений.

Обстрелам подверглись украинские позиции в районе населенных пунктов Пески, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Орехово, Новоалександровка, Хутор Вольный.

«На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ», — добавили в пресс-центре ООС.

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