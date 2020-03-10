В суде по МН17 объявлен перерыв до 23 марта

Председательствующий в процессе по делу о крушении «Боинга» Малазийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом судья Хэндрик Стэйнхаус объявил перерыв в заседании до 23 марта. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».



Перерыв был оглашен после того, как от защиты одного из четырех обвиняемых — Олега Пулатова и адвокатов родных жертв поступил ряд просьб.



«Мы прервемся до 10 утра 23 марта», — сказал Стэйнхаус.



В частности, защита попросила время для того, чтобы быть готовой к полноценному участию в процессе, начиная со второй сессии, которая запланирована на 8 июня.



Учитывая, что нидерландские адвокаты только в январе заявили о своем участии в судебном процессе, у них было достаточно ограниченное количество времени, чтобы ознакомиться с делом и полноценно представлять интересы своего подзащитного.



Также они не смогли ответить на предложение прокурора о возможном свидетельствовании Пулатова в суде.



В свою очередь адвокаты родных высказали жалобу на то, что у них не было полноценной возможности принимать участие в первом судебном заседании, в связи с чем они не заявили позицию своих клиентов. Кроме того, они заявили о необходимости получить полный доступ к материалам дела.