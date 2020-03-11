Разумков: Вопрос компенсации за потерянное имущество можно решить после возвращения Донбасса

Украинские власти смогут провести оценку и компенсацию нежилой недвижимости и другого имущества, утраченного во время боевых действий на Донбассе. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина».



«На сегодняшний день провести оценку того, что потеряли люди, которые бежали от войны и у которых там осталось имущество, уничтожено имущество, украдено имущество, к сожалению, достаточно тяжело», — сказал он.



По словам спикера, после того, как будут возвращены территории, «это один из вопросов, который надо будет обсуждать». «Он очень непростой и с точки зрения организационный, и сточки зрения финансовой и с точки зрения возможности его организации. Но, тем не менее, снимать его со счетов нельзя», — резюмировал Разумков.

В июле 2019 года Кабинет министров Украины установил механизм денежной компенсации за разрушенное в результате военных действий на востоке страны частное жилье. Предельный размер такой компенсации для заявителя составляет 300 тысяч гривен. Всего на первом этапе было выделено 40 миллионов гривен.