Правительство компенсирует 40,2 млн гривен за разрушенное жилье на Донбассе

В Украине запускают программу компенсации за разрушенное в результате войны жилье на Донбассе. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, передает «Громадське».



«Впервые будет действовать бюджетная программа по компенсации за разрушенное жилье. Новая бюджетная программа - 40,2 млн гривен (1,6 млн долларов) заложено, мы понимаем, что это мало, но открытие программы дает возможность и в дальнейшем искать деньги и расширить такую возможность», - заявила министр.



По ее словам, в следующем году такую компенсацию смогут получить 134 семьи.



Ранее сообщалось, что с 3 декабря участники боевых действий на востоке Украины и внутренне перемещенные лица могут подать заявки на льготный кредит для покупки жилья.



Кабинет министров принял решение выделить 200 млн гривен на государственные кредиты для покупки жилья ветеранам Операции объединенных сил (и Антитеррористической операции), а также временным переселенцам.



Отмечается, что выделенные средства позволят ветеранам и переселенцам брать кредиты на покупку жилья под 3% годовых на срок до 20 лет при минимальном взносе до 6% от стоимости жилья.



28 октября правительство выделило 300 млн гривен на программу доступного жилья для переселенцев и ветеранов-участников боевых действий.