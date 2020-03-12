Полиция задержала 15 напавших на Сивохо. «Нацкорпус» требует их освободить

Полицейские задержали и доставили в участок 15 человек, которые сорвали мероприятие советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.



Там отметили, что во время презентации Национальной платформы примирения и единства группа лиц устроила ссору, во время которой толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо.



После этого молодые люди пытались убежать, однако 15 активных участников доставили в Печерское управления полиции для установления личных данных и предоставления объяснений, добавили в пресс-службе.



В частности, о своем задержании сообщил пресс-секретарь «Нацкорпуса» Роман Чернышев.

Отмечается, что полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.



Представители «Нацкорпуса» собрались под отделением полиции, требуя освободить задержанных. Здание окружили бойцы Нацгвардии, чтобы не допустить прорыва.

Сегодня в Киеве проходила презентация Национальной платформы примирения и единства, которую запускает команда Сивохо. Мероприятие сорвали представители «Нацкорпуса», которые ворвались и устроили словесную перепалку, а также толкали Сивохо и членов его команды. После одного из таких толчков советник секретаря СНБО упал на пол.