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Презентацию платформы примирения для Донбасса сорвал «Нацкорпус»: Сивохо упал после толчка

12 марта 2020, 11:12

Презентацию платформы примирения для Донбасса сорвал «Нацкорпус»: Сивохо упал после толчка

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо сегодня в КВЦ «Парковый» в Киеве презентовал Национальную платформу примирения и единства. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

На мероприятии было объявлено, что платформа создана командой Сивохо в рамках инициативы президента Владимира Зеленского по разработке политики реинтеграции Донбасса.

«Приоритет государственной политики президента — мир в Украине. Но до сих пор не сформировано единой системы разработки и реализации государственной политики по реинтеграции Донбасса и Крыма. Мы готовы привлечь гражданское общество и вместе ее разработать», — сказал Сивохо.

Обновлено. Мероприятие сорвали ветераны боевых действий на Донбассе из полка «Азов» и активисты партии «Национальный корпус». Часть радикалов ворвалась в зал, выломав двери, некоторые были в помещении с самого начала, прийдя в качестве зрителей. Началась словесная перепалка, которая переросла в толкание. В итоге Сивохо покинул зал, представители «Нацкорпуса» последовали за ним. В холле его толкнули и советник секретаря СНБО упал.

В сообщении «Нацкорпуса» говорится, что они считают категорически недопустимым проведение подобных мероприятий. Самого Сивохо назвали «сепаратистом и ватником, который называет агрессию России "внутриукраинским конфликтом"». «Организуя подобные "платформы мира", он только распространяет кремлевскую пропаганду и сталкивает украинский лбами», — считают в политсиле.



Как сообщает корреспондент «НД», организаторы презентации не занимались вопросом охраны мероприятия. На месте инцидента были только трое полицейских, которых вызвали после прихода радикалов.

На презентации не было президента Зеленского. В это время он принимал участие в презентации системы фиксации нарушений правил дорожного движения в МВД.

10 марта в эфире телеканала «Наш» Сивохо спросили о перспективах вступлении Украины в НАТО, на что он ответил: «Ну, это же видно невооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, и оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом, у нас, к сожалению, боевые действия».

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Национальный корпус Национальная платформа примирения

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