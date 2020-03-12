Мэру Северодонецка отменили оправдательный приговор

Мэру Северодонецка Валентину Казакову отменили оправдательный приговор. Назначено новое судебное разбирательство в суде первой инстанции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Согласно предъявленному обвинению, Казаков во время нахождения на должности городского головы, использовало бюджетные средства не по целевому назначению и подделала документы для сокрытия этого преступления.



«Средства местного бюджета потрачено на восстановление электрических сетей в интересах предприятия, принадлежавшего семье подсудимого. Указанными действиями нанесен ущерб бюджету города в сумме более 250 тысяч гривен», — говорится в сообщении.



Обвинительный акт направлен в суд по части 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением), часть 2 статьи 366 (служебный подлог) УК Украины.