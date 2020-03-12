Сивохо обратился в больницу после нападения, а его адвокат – в полицию

Бывшее доверенное лицо кандидата на должность президента Владимира Зеленского, cоветник секретаря Совета нацбезопасности и обороны, инициатор создания Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо обратился в больницу за оказанием медпомощи после нападения на него националистов в Киеве 12 марта.

Об этом «Новостям Донбасса» сообщил адвокат Сивохо Олег Курчин.



«Мой клиент обратился в травмпункт Киевской городской клинической больницы, где врачи осуществили осмотр, распознали повреждения и дали рекомендации. Теперь медики будут осуществлять контроль за его состоянием», — сказал адвокат.

На фото: адвокат Сергея Сивохо Олег Курчин

Также Курчин сообщил, что было подано заявление в полицию в котором он просит внести ведомости в Единый реестр досудебных расследований по факту злостного хулиганства, ответственность за которое предусмотрена пунктом 4 статьи 296 Уголовного Кодекса Украины, а также по фактам умышленных действий, направленных на разжигание межнациональной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, объединенных с насилием, угрозами, ответственность за которые предусмотрена частью 2 стать 161 УК Украины и начать расследование по фактам, изложенным в заявлении.

В заявлении, которое адвокат подал в полицию, говорится о том, что «Сивохо — сторонник мира и примирения», а «неустановленные особы своими действиями которые проявились в нанесении телесных повреждений Сивохо, срыве мероприятия разжигали национальную вражду».



Соответствующее заявление зарегистрировано в полиции.

Сивохо сегодня в КВЦ «Парковый» в Киеве презентовал Национальную платформу примирения и единства.

На мероприятии было объявлено, что платформа создана командой Сивохо в рамках инициативы президента Владимира Зеленского по разработке политики реинтеграции Донбасса.



Через 20 после начала мероприятие сорвали ветераны боевых действий на Донбассе из полка «Азов» и активисты партии «Национальный корпус». Часть радикалов ворвалась в зал, выломав двери, некоторые были в помещении с самого начала, прийдя в качестве зрителей. Началась словесная перепалка, которая переросла в толкание. В итоге Сивохо покинул зал, представители «Нацкорпуса» последовали за ним. В холле его толкнули и советник секретаря СНБО упал.