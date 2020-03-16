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Львов и Одесса закрыли все заведения, кроме магазинов и аптек

16 марта 2020, 08:56

Львов и Одесса закрыли все заведения, кроме магазинов и аптек

Во Львове и Одессе мэры городов распорядились с 16 марта временно приостановить работу всех общественных заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек. Такие меры приняты, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19.

«С понедельника во Львове закрываем все учреждения торговли. Кроме продуктовых, аптек и заправок» — написал мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

17 марта планируется созыв внеочередного заседания Львовского горсовета, во время которого планируют рассмотреть «существенное увеличение резервного фонда для закупки необходимого медицинского оборудования и план мероприятий для противодействия распространению заболеваний, вызванных коронавирусом».

Подобно распоряжение принял и мэр Одессы Геннадий Труханов. Он отметил, что нужно остановить работу независимо от формы собственности и подчинения таких объектов общего пользования с присутствием более 10 человек: кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений; детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных; фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов; зоопарков, водных парков, парков аттракционов; всех магазинов, кроме продуктовых и аптек; торгово-развлекательных центров; строительных рынков и других (кроме продуктовых) ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов. 

Другие учреждения одесский мэр предложил закрывать или оставлять работать их руководителям под свою личную ответственность.

Накануне подобные ограничения предложил ввести министр здравоохранения Илья Емец.

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