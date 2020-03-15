Глава Минздрава предложил новые ограничения из-за коронавируса

Министр здравоохранения Илья Емец считает, что в Украине нужно закрывать заведения общественного питания и торгово-развлекательные центры, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы сотрудников, пересмотреть режим работы общественного транспорта, чтобы не допустить распространение коронавируса.



«Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы сотрудников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек», — сказал Емец в своем обращении, опубликованном на сайте Минздрава.



Министр подчеркнул, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные. «Обрабатывать необходимо только ургентные (срочные — прим.) случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией. Кроме этого, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия», — подчеркнул он.



Также Емец призвал всех украинцев не быть легкомысленными. «Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция — самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких. За всю историю ни один враг не одолел украинский народ. Выполняя инструкции, правила и рекомендации, действуя слаженно, как единый механизм, мы гарантированно победим! Другого пути нет», — сказал он.