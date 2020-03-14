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Зеленский собрал олигархов в Офисе президента

Обновлено
16 марта 2020, 20:35

Зеленский собрал олигархов в Офисе президента

Фото: Офис президента Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».

Около 17:00 на территорию Офиса президента заехала машина олигарха Рината Ахметова.

Впоследствии съемочная группа «Схем» зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга «Кернел Групп» Андрея Веревского.

Также за час до встречи, с Днепра в Киев прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский. Позже зафиксировали на выезде из ОП машину, которой пользуется олигарх.

«Журналисты попросили Офис президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались. Редакция ожидает ответа», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Офиса президента опубликовала сообщение о том, что Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса. 

Отмечается, что на встрече присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.

«Глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению Украины COVID-19. В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.

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