Зеленский собрал олигархов в Офисе президента

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».



Около 17:00 на территорию Офиса президента заехала машина олигарха Рината Ахметова.



Впоследствии съемочная группа «Схем» зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга «Кернел Групп» Андрея Веревского.



Также за час до встречи, с Днепра в Киев прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский. Позже зафиксировали на выезде из ОП машину, которой пользуется олигарх.



«Журналисты попросили Офис президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались. Редакция ожидает ответа», — говорится в сообщении.



Пресс-служба Офиса президента опубликовала сообщение о том, что Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса.



Отмечается, что на встрече присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.



«Глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению Украины COVID-19. В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.