Путин посетит аннексированный Крым 18-19 марта

Президент России Владимир Путин 18 и 19 марта будет находиться в аннексированном Крыму.



Как сообщает пресс-служба Кремля, там Путин встретится с представителями общественности и наградит строителей моста через Керченский пролив.



Также Путин проведет встречи с назначенным Россией главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым и врио «губернатора» Севастополя Михаилом Развозжаевым.

В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым, из-за чего находится под международными санкциями.



Украина, страны Запада и международные организации не признают так называемый референдум 2014 года о присоединении Крыма к РФ. Украина считает произошедшее агрессией и оккупацией территории Россией.



Украинские власти осуждают каждый визит президента России на аннексированный полуостров.