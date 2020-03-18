Комитет Рады уходит в самоизоляцию из-за заразившегося коронавирусом Шахова

Члены экологического комитета Верховной Рады уйдут на самоизоляцию из-за обнаружения коронавируса у народного депутата Сергея Шахова. Об этом LB.ua рассказал глава комитета, нардеп от «Слуги народа» Олег Бондаренко.



«Члены комитета уходят на самоизоляцию. Мы как ответственные народные депутаты идем в самоизоляцию для предотвращения возможного распространения инфекции», — сказал Бондаренко.



По его словам, пока все депутаты здоровы.



В самоизоляцию также отправились нардепы от фракции «Голос», контактировавшие с коллегой из группы «Доверие» Сергеем Шаховым. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы, однако в комментарии «Интерфкс-Украина» уточнили, что на данный момент выясняется, кто именно контактировал с Шаховым, у которого зафиксировали коронавирус.



Отмечается, что все депутаты фракции «Голос» максимально придерживаются мероприятий, предусмотренных карантином. Нардепы минимизировали все социальные контакты и появляются только на необходимых публичных мероприятиях, и будут придерживаться безопасной дистанции.



Член фракции «Голос» Ярослав Юрчишин был одновременно с Шаховым 12 и 13 марта в эфирах, которые велись из студий телеканалов. Он сообщил, что симптомов болезни у него нет, однако проведет в самоизоляции до 23 марта.



«Согласно рекомендациям ВОЗ, МОЗ и коллеги Ольге Стефанишиной буду в ней до 23.03, то есть период, в который вирус может проявиться. Готов к любым другим действиям, которые будут гарантировать безопасность окружающим», — написал он в Facebook.