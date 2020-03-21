Аваков предлагает скорее ввести в Украине «тотальный полный карантин»

Министр внутренних дел Украины выступает за срочное введение в стране жесткого «тотального» карантина в связи с пандемией в мире заражения COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Нужно выиграть время, чтобы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы — важен! И потому — тотальный полный карантин — моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти», — написал Аваков.



Так, Аваков заявил, что ограничительные меры в Украине в ближайшее время будут значительно жестче. Глава МВД Украины подчеркнул, что на данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности.



По его словам, в Украине должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медицинские препараты и оборудование.



«Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости — это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше», — заявил министр.