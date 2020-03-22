В Краматорске запретили посещение парков и общественного транспорта. Есть исключения

В связи с введением чрезвычайной ситуации в Донецкой области власти Краматорска запретили посещение мест отдыха, а также ввели ограничение на пользование общественным транспортом. Соответствующее решение принято на заседании техногенно-экологической и противоэпидемической комиссий.



Так, в Краматорске запрещается посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок. С 23 марта временно запрещается работа рынков и подобных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров.



Кроме этого, в магазинах может пребывать не более 1 человека на 10 квадратных метров.



В ближайшие дни общественный транспорт начнет работать по системе пропусков, а пользоваться им смогут только люди, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города (медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий).



Для обеспечения транспортом медработников городской отдел здравоохранения заключит дополнительные договоры с перевозчиками.



На сегодня в Краматорске нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.