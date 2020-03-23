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Разумков провел совещание по внеочередному заседанию Рады в онлайн-режиме

23 марта 2020, 12:53

Разумков провел совещание по внеочередному заседанию Рады в онлайн-режиме

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков провел совещание по внеочередному заседанию парламента. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свой источник в парламенте.

По данным издания, Разумков инициировал проведение совещания с главами фракций парламента по поводу внеочередного заседания. В то же время собеседник отметил, что народные депутаты решили не встречаться, а обсудить вопросы в режиме онлайн-конференции.

О проведении заседания Согласительного совета онлайн, где, в частности, обсудили возможное внеочередное заседание ВР, также сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в Facebook.


По ее словам, дата заседания внеочередного заседания ВР еще неизвестна.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что 24 марта Рада может собраться, чтобы рассмотреть введение чрезвычайной ситуации в Украине. Однако пока внеочередное заседание не созвали. Кроме того, источники среди депутатов фракции «Слуги народа» подтверждают, что на повестке дня может быть и вопрос чрезвычайного положения.

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